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富途第四季收入升4% 經調整盈利9.5億元

富途（FUTU）公布去年第四季及全年業績，第四季總營收為23.73億元，按年增長4.1%。非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤9.51億元。按業務分類，第四季交易佣金及手續費收入為9.04億港元，利息收入為13.32億港元，按年升17.1%，其他收入包括財富管理、企業服務業務等，為1.37億元。

去年全年富途總營收達到100.08億元，按年增長31.4%，按非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤45.7億港元，按年增加45.9%。

富途表示，海外獨立品牌moomoo在上月於馬來西亞市場正式展業，提供馬股美股交易，上線一周便獲逾3萬名開戶客戶。在其他國家和地區，隨着股市回暖有所提升，今年首2個月的淨增有資產客戶數和資產數超過去年第四季。

另外，第四季富途大象財富資産管理規模已突破575億元，按年增長82.3%，其中公募基金按年增長達到66.7%，另類產品（包括債券）按年增長更高達245.3%。其中，海外市場更成爲重要的增長點。尤其是新加坡市場期內資產規模按季度增長45.4%，持倉人數按季增長近20%，第四季淨增資產規模對整體業務的貢獻佔比達到40%。 

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，國際化業務上成績亮眼，深入海外市場的本地化運營策略，更令moomoo獲得眾多用戶的認可和信賴。此外，第四季，公司首次在海外單一市場實現盈利。

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