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恒指收市跌240點 科指跌1.5% 成交續逾千億 全周計三大指數均升

美國減息押後預期增強，美股美期跌，A股港股早段亦因人行抽資而跟跌，不過，富時羅素中國指數系列季度調整於收市後生效，引發尾市成交上升，南水亦淨流入103億元，創兩周最多，推動A股倒升，港股受惠A股倒升而跌幅收窄，恒指、國指連跌3日，科指連跌2日。全周計，三大指數均上升。大市成交上升，第4日逾千億元，北水第22日流入，但流入減少，佔大市成交比例由2.29%升至2.99%。

恒指今早低開203點，高位跌140點，低位跌411點，高低波幅271點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為24.77%，下跌為40.07%，無升跌為35.14%。

恒指收市跌240點或1.42%，報16720點，大市成交金額1390億元，較上日增加22.94%，是3月12日1499.66億元成交後最多；國指跌86點或1.46%，報5820點。恒生科技指數收報3549點，跌1.5%。

藍籌股成交金額740.68億元，佔大市成交53.28%；科指成份股成交金額349.89億元，佔大市成交25.17%；國指成份股成交金額559.84億元，佔大市成交40.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.64億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.23%，至58.98億元，佔大市成交4.24%。牛熊證成交金額19.21億元，減少27.42%；窩輪成交金額39.76億元，減少9.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中石油（0857）、創科實業（0669）、紫金礦業（2899）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，68隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.59%，收報15.86元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌10.2%，收報14.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.15元，升2.01%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報92.9元，跌5.2%。

恒指曾跌穿10天線(16622.56點)、20天線(16583.2點)、100天線(16619.81點)，10天線升穿100天線。科指曾跌穿10天線(3489.23點)，收市跌穿100天線(3584.02點)。

北水南下合計淨流入41.66億元，較上日增加60.15%，淨流入金額是2024年3月13日114.19億元後最多。北水連續第22日流入，累計流入746.82億元，對上一次連續22日淨流入是2023年4月11日。南水北上合計淨流入103.26億元人民幣，較上日增加60.78%，連續第6日流入，累計流入388.2億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.42%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.01%。低見16550.42點，是3月11日16416.17點後最低。收市報16720.89點，是3月11日後收市新低，當日報16587.57點。連跌3日，累計跌372.61點，對上一次連跌3日是2月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月5日。

科指曾跌最多3.22%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.54%。低見3487.71點，是3月11日3407.11點後最低。收市報3549.84點，是3月11日後收市新低，當日報3482.29點。連跌2日，累計跌106.46點，對上一次連跌2日是3月5日。

國指曾跌最多2.73%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.04%。低見5745.43點，是3月11日5679.11點後最低。收市報5820.5點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。連跌3日，累計跌129.02點，對上一次連跌3日是2月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月17日。

一周表現

恒指本周累升2.25%或367點，升幅是2月23日後最大，當時收市升幅為2.36%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升22.62%，其次為潤地（1109）及華潤萬象生活（1209），分別升14.29%及13.1%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌17.2%，其次為藥明康德（2359）及聯通（0762），分別跌12.39%及3.72%。

國指本周累升2.9%或163點，升幅是2月23日後最大，當時收市升幅為3.71%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升22.62%，其次為華潤置地（1109）及京東（9618），分別升14.29%及12.85%。而表現最差的是聯通（0762），累跌3.72%，其次為神華（1088） 及海爾智家（6690），分別跌3.53%及2.67%。

科指本周累升4.85%或164點，升幅是2月16日後最大，當時收市升幅為6.89%；本周表現最佳的是京東（9618），累升12.85%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及小米（1810），分別升11.39%及11.16%。而表現最差的是海爾智家（6690），累跌2.67%，其次為商湯（0020）及蔚來（9866），分別跌2.33%及1.12%。

午後消息股表現

中航科工（2357）去年多賺5.5% 末期息增一成每股派0.088元人幣。收報3.26元，跌3.55%。

中國光大綠色環保（1257）去年轉蝕3億元 續不派末期息。收報0.82元，無升跌。

華置（0127）全年少賺93% 股息收入大減92% 不派息。收報1.09元，跌1.8%。

今早及隔晚消息股表現

法巴據報擬購復星（0656）所持Ageas股份。收報4.3元，跌2.27%。

長和（0001）與 Ooredoo探討深化合作。收報41.05元，跌1.32%。

藥明康德（2359）稱主動終止BIO會員資格。收報41元，跌8.79%。藥明生物（2269）見52周低14.24元，收報14.44元，跌10.2%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報2.1元，跌0.94%。藥明合聯（2268）收報15.62元，跌3.58%。

銀杏教育（1851）發盈喜 料全年多賺不少於50%。收報1.17元，升27.17%。

途虎（9690）公允值變動 全年轉賺67億 不派息 回購最多10億。收報11.96元，升5.47%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，白雲山（0874）收報21.7元，升1.64%。福耀玻璃（3606）收報41.4元，升0.73%。華潤建材科技（1313）收報1.36元，跌0.73%。協鑫科技（3800）收報1.29元，升1.57%。美圖公司（1357）收報3.15元，跌5.12%。鳳凰衞視（2008）收報1.99元，無升跌。泓富產業信託（0808）收報1.23元，跌4.65%。

有線寬頻（1097）預告去年虧損收窄至5.3億至6.2億元。平上市低位0.028元，收報0.028元，跌6.67%。

東風汽車（0489）母企以平均價3.12元收購332萬股H股，涉資1036萬元。收報3.18元，升1.27%。

世茂（0813）24.57億元向合作方售坪山區商住項目六成權益。收報0.51元，無升跌。

前海健康（0911）去年虧損收窄至5270萬元，不派息。收報0.035元，升6.06%。

昇柏控股（2340）發盈警，料去年最多虧損1700萬元。收報0.25元，跌3.85%。

太古（0019）：未來會留意中國東南亞醫療保健投資，看好東南亞可樂業務增長空間。收報66.4元，跌1.19%。

太古B（0087）創52周高，見10.62元，收報10.38元，跌1.14%。

華潤置地（1109）分拆REIT今深交所上市，籌69.02億人幣。收報25.2元，跌0.79%。

貝殼（2423）去年轉賺59億人幣，派末期息0.117美元。收報36.9元，跌2.77%。

消息人士：周企無意改變佐丹奴（0709）派息水平，多次與管理層溝通未獲正視。收報2.18元，跌0.46%。

太古地產（1972）續在內地一線城市物色新投資項目。收報16.42元，跌0.24%。

順豐房託（2191）去年可分派收入升近4%，每基金單位分派0.2866元。收報2.48元，升3.33%。

微博（9898）上季經調整純利跌57%至7640萬美元，派特別息0.82美元。收報76元，跌1.43%。

中銀航空租賃（2588）稅後淨利潤達7.64億美元，派末期股息0.2721美元。收報59元，升3.24%。

星島（1105）料全年虧損減少至不多於5000萬元。收報0.325元，跌1.52%。

騰訊（0700）據報接手字節跳動兩個遊戲團隊。收報283.8元，跌1.87%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.17元，收報6.8元，升3.98%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1069.9元，收報1069.9元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046.6元，收報1046.6元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549元，收報549元，升0.05%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.82元，收報50.76元，升0.51%；國鴻氫能（9663）創上市新高，見21.85元，收報20.05元，升4.21%；美中嘉和（2453）創上市新高，見23元，收報22.6元，升13.45%；長久股份（6959）創上市新高，見28.15元，收報28.1元，升10.2%；民生教育（1569）創52周高，見0.365元，收報0.36元，升1.41%；華晨中國（1114）創52周高，見5.2元，收報5.2元，升3.59%；北京汽車（1958）創52周高，見2.7元，收報2.65元，升6.85%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.84元，收報2.81元，升13.31%；創科實業（0669）創52周高，見103.2元，收報102.5元，升2.19%；華潤電力（0836）創52周高，見19.04元，收報18.78元，跌0.63%；華電國際（1071）創52周高，見4.39元，收報4.3元，升3.12%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.62元，收報10.38元，跌1.14%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見103.2元，收報102.5元，升2.19%；華潤電力（0836）創52周高，見19.04元，收報18.78元，跌0.63%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.22元，收報2.25元，跌4.26%；中梁（2772）低見0.232元，收報0.232元，跌10.77%；希望教育（1765）低見0.236元，收報0.242元，跌5.1%；佳兆業健康（0876）低見0.017元，收報0.021元，升16.67%；盛洋投資（0174）低見0.217元，收報0.217元，跌0.91%；QPL INT'L（0243）低見0.14元，收報0.16元，無升跌；思捷環球（0330）低見0.233元，收報0.233元，跌8.63%；德合集團（0368）低見0.222元，收報0.223元，跌9.35%；僑雄國際（0381）低見0.135元，收報0.14元，跌5.41%；國美零售（0493）低見0.019元，收報0.02元，無升跌。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海運港口（1199）低見4.32元，收報4.37元，跌1.58%；藥明生物（2269）低見14.24元，收報14.44元，跌10.2%；東勝旅遊（0265）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.079元，收報0.088元，升10%；中國聖牧 （1432）低見0.193元，收報0.194元，跌2.51%；澳優（1717）低見2.25元，收報2.25元，跌4.66%；中國聖牧（1432）低見0.193元，收報0.194元，跌2.51%；震雄集團（0057）低見1.28元，收報1.3元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，智易控股（8100）創52周高，見0.38元，收報0.38元，升123.53%；朸濬國際（1355）收報0.17元，升46.55%；智富資源投資（0007）收報0.024元，升41.18%；滙景控股（9968）收報0.043元，升34.38%；中國玻璃（3300）收報0.72元，升33.33%；雲智匯科技（1037）創52周高，見0.42元，收報0.39元，升32.2%；金慧科技（8295）收報0.05元，升31.58%；銀杏教育（1851）收報1.17元，升27.17%；中生聯合（3332）創52周高，見0.54元，收報0.49元，升22.5%；宏信建發（9930）收報2.09元，升22.22%。

下跌異動股，包括，宏海控股集團（8020）收報0.026元，跌36.59%；亮晴控股（8603）收報0.36元，跌28%；智昇集團控股（8370）收報0.53元，跌27.4%；傳遞娛樂（1326）收報0.049元，跌23.44%；上海証大（0755）平上市低位0.01元，收報0.014元，跌22.22%；豆盟科技（1917）收報0.07元，跌21.35%；同景新能源（8326）收報0.143元，跌20.11%；陽光１００中國（2608）創上市新低，見0.028元，收報0.031元，跌18.42%；百利達集團控股（8179）收報0.058元，跌18.31%；恆泰裕集團（8081）收報0.078元，跌17.02%；時代中國（1233）收報0.207元，跌16.87%。

 

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