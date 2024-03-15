伍燕儀任職花旗26年，於1998年加入香港花旗銀行，先後出任不同管理層要職，包括零售銀行、財富管理及信用卡業務主管2015年獲任命為香港花旗銀行總經理，並在2018年5月出任花旗集團香港及澳門區行政總裁，為花旗香港首位華人女行政總裁，期後在2022年4月被委任為花旗環球財富亞洲區主管。隨着去年花旗集團重組，伍燕儀於去年11月出任現職。

繼任的Marc Luet將從4月1日起被任命為北亞和澳洲集群和銀行業務主管。在新職位上，Marc 常駐香港，負責地區內業務，監督產品和銀行不同部門，並與本地客戶接觸。

在其任職期間，Marc Luet曾擔任花旗不同地區和業務的高層職位，包括澳洲和紐西蘭、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、波蘭、土耳其和以色列，以及歐洲、中東和非洲地區的消費者銀行業務。Marc Luet將繼續目前的職務，直到獲委任繼任人。

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