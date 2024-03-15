moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

花旗香港前一姐伍燕儀退休 Marc Luet接任

花旗（美：C）公布，現任北亞及澳洲地區及銀行業務主管伍燕儀將於今年4月5日退休，集團日本地區及銀行業務主管Marc Luet將於4月1日接替其職位，並派駐香港。

伍燕儀任職花旗26年，於1998年加入香港花旗銀行，先後出任不同管理層要職，包括零售銀行、財富管理及信用卡業務主管2015年獲任命為香港花旗銀行總經理，並在2018年5月出任花旗集團香港及澳門區行政總裁，為花旗香港首位華人女行政總裁，期後在2022年4月被委任為花旗環球財富亞洲區主管。隨着去年花旗集團重組，伍燕儀於去年11月出任現職。

繼任的Marc Luet將從4月1日起被任命為北亞和澳洲集群和銀行業務主管。在新職位上，Marc 常駐香港，負責地區內業務，監督產品和銀行不同部門，並與本地客戶接觸。

在其任職期間，Marc Luet曾擔任花旗不同地區和業務的高層職位，包括澳洲和紐西蘭、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、波蘭、土耳其和以色列，以及歐洲、中東和非洲地區的消費者銀行業務。Marc Luet將繼續目前的職務，直到獲委任繼任人。

其他報道

據報騰訊伙清華、科大推出全新圖生視頻模型

中證監推新股發行逆周期調節 嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市

政府再度委任萬崇理為存款保障上訴審裁處主席

麥當勞：電腦系統故障 App及自助點餐機暫停服務

大昌行：決定終止食品市場業務 涉28間食品零售店舖

【有片：埋身擊】傳日央行會改變貨幣政策 歐元、澳元兌日圓後市或向下

中航科工去年多賺5.5% 末期息增一成每股派0.088元人幣

半日沽空金額減27% 盈富沽空減76% 上日基金單位增9500萬個

中國光大綠色環保去年轉蝕3億元 續不派末期息

華置全年少賺93% 股息收入大減92% 不派息

恒指半日跌354點 成交跌穿600億 北水續流入 龍湖跌5% 嗶哩嗶哩跌6%

本港上月個人破產呈請648完 創8個月低位

法巴據報擬購復星所持Ageas股份

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉跌 隔夜息升13點子

「不賣就禁」TikTok法案 或難落實

美國前財長努欽：正召集一批投資者收購TikTok

人行逾一年首次MLF淨回籠 分析稱流動性充足 希望擠出投機資金

長和與 Ooredoo探討深化合作

藥明康德稱主動終止BIO會員資格

薩爾瓦多總統：將一大部分比特幣轉移到冷錢包中 存入實體保險庫

內地2月新樓均價按月收窄至跌0.36% 二手樓跌0.62%

滬深三大指數低開 人行進行3870億人幣1年MLF操作 利率不變

恒指低開203點 科指跌1.9% 阿里跌2% 嗶哩嗶哩跌6%

銀杏教育發盈喜 料全年多賺不少於50%

 