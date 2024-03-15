人行公布，廣義貨幣（M2）餘額299.56萬億元（人民幣，下同），按年增長8.7%，與市場預期的8.8%相約。狹義貨幣（M1）餘額66.59萬億元，按年增長1.2%。流通中貨幣（M0）餘額12.1萬億元，按年增長12.5%。
前兩個月人民幣貸款增加6.37萬億元。住戶貸款增加3894億元，其中，短期貸款減少1340億元，中長期貸款增加5234億元；企業事業單位貸款增加5.43萬億元，其中，短期貸款增加1.99萬億元，中長期貸款增加4.6萬億元，票據融資減少1.25萬億元；非銀行業金融機構貸款增加4294億元。
另外，2024年前兩個月社會融資規模增量累計為8.06萬億元，比上年同期少1.1萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.82萬億元，按年少增9324億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加980億元，按年多增801億元；委托貸款減少530億元，按年多減1037億元；信托貸款增加1303億元，按年多增1299億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1948億元，按年少增946億元；企業債券凈融資6592億元，按年多1293億元；政府債券凈融資8958億元，按年少3320億元；非金融企業境內股票融資536億元，按年少999億元。
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