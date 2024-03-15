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科勁國際料去年盈轉虧

科勁國際（6822）發盈警，預計去年由盈轉虧。集團解釋，期內收益按年下降約25%至30%，由於銷售下滑，加上通脹飆升及消費者的消費習慣轉變，使中高端定價產品在北美的用器皿及飲用器皿零售市場不斷萎縮，導致集團的北美客戶（包括主要客戶）進一步縮減訂單。

另外，期內其他虧損較按年上升超過200%，主要由於投資物業產生大額公平值虧損，以及集團於一間附屬公司的投資出現商譽減值。集團又指，融資成本按年上升100%以上，主要由於期內銀行借貸利率上升及租賃負債利息增加。

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