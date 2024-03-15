另外，期內其他虧損較按年上升超過200%，主要由於投資物業產生大額公平值虧損，以及集團於一間附屬公司的投資出現商譽減值。集團又指，融資成本按年上升100%以上，主要由於期內銀行借貸利率上升及租賃負債利息增加。

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