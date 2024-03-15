集團指，預期虧損主要是由於內地市場消費者對天然鑽石珠寶的需求顯著下跌，以及因集團轉型銷售 24K 金產品的比例大幅增加，而導致利潤率下降。集團仍處於業務模式轉型的過程， 以適應急劇變化的銷售組合，這需要相當的時間和資金投入，才能扭轉獲利能力。

從本財政年度下半年開始，集團已採取一系列措施重組集團營運架構以達至上述目的。 加上一些特殊或非經營性質開支，估計重組費用佔預期虧損中不少於7000萬元，主要重組工作包括實施各種成本控制策略，如重整店舖網絡、透過調配人力資源精簡組織職能、大幅削減員工成本及重組庫存組合等。

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