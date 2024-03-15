中國南方航空（1055）公布上月主要營運數據，客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升39.13%，其中國内、地區和國際分別上升17.74%、93.58%和290.80%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升55.49%，其中國内、地區和國際分別上升31.60%、121.32%和355.31%；客座率為85.60%，按年上升9.00個百分點，其中國内、地區和國際分別上升9.07、10.04和11.91個百分點。
貨運方面，上月貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年上升27.96%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）按年上升11.67%；貨郵載運率為41.37%，按年下降6.03個百分點。
另外，集團引進6架飛機，包括1架A320NEO飛機、2架A321NEO飛機和3架B737MAX飛機。截至2月底，集團合計運營913架飛機。
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