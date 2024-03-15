泓富指，雖然營商成本居高不下、經濟前景不明朗、新混合工作模式以及新寫字樓供應令本地寫字樓租金及出租率受壓，但是期內他們的投資組合租金水平及出租率維持穩定，下半年的負租金調升率較上半年收窄。其預期，今年將是充滿挑戰的一年，並受惠於其毗鄰主要交通樞紐及配備綠色智能建築設施的獨特投資組合。他們將繼續採取審慎而靈活的租賃策略，渡過各種市況。

泓富今日收報1.23元，跌4.65%。

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