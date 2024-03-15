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當代置業延刊去年業績 料4月2日起停牌

當代置業（1107）可能延遲刊發2023年度業績，未能根據上市規則規定期限內刊發業績，預期股份將在聯交所暫停買賣，自4月2日上午9時正起生效，直至刊發業績公告為止。

集團解釋，與核數師畢馬威會計師事務所未能就審核2023年度業績的審核費用達成共識，可能導致需要更換核數師，故事預期可能無法在本月31日前完成必要程序，以確定截至去年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表。

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