集團解釋， 與核數師畢馬威會計師事務所未能就審核2023年度業績的審核費 用達成共識，可能導致需要更換核數師， 故事預期可能無法在本月31日前完成必要程序， 以確定截至去年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表。

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