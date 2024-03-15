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親親食品去年虧損擴至200萬人幣 不派息

親親食品（1583）去年虧損200萬元（人民幣，下同），比2022年虧損139萬元擴大，每股虧損0.3分，不派末期股息。

集團去年收入增長約2.5%，至約9.8億元，毛利約2.6億元，升4.7%，毛利率26.4%，升0.6個百分點，因產品價格上升及原材料成本微降，扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利9186.1萬元，升19.5%，但行政費用升至約1.37億元所拖累，確認視同出售聯營企業虧損約860萬元及政府補貼下降。

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