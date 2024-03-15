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美高梅：早年已引入碼中碼及推動科技  料有助跟進海外客源

最近澳門博彩企業陸續投入科技，並紛紛部署推動RFID（射頻識別）賭枱。美高梅中國（2282）董事長兼母公司美高梅國際首席執行官Bill Hornbuckle表示，他們相比同行多做一點海外遊客生意，並於早年推出碼中碼的計劃，令到他們可追蹤的籌碼的流向，當時原先的效果是令到博彩賽局賽果無誤，並讓賭場知道怎樣配置人手，最終幫助到在會計及財務領域獲益。

他說，當新例實施及要求吸引更多海外客源時，唯一有效追蹤外國客源的做法是鼓勵客人到獨立私人廳房下注，藉此分辨不同繳稅稅階，但是實際上客人並不喜歡有關安排。反而他們推動碼中碼，則令到他們可以讓客人隨喜好到不同地方下注，賭場亦能夠知道海外客人一舉一動及每次下注情況，客人亦因此不用感到被孤立及要聽別人指點到特定地方去。現時他所見，博監局亦明白這點，他們亦已見別人仿效。

另美高梅在疫情期間，他說，亦已經在路氹的項目增加吸引遊人的產品，例如增加了更高端的別墅式套房，甚至在該等套房增加博彩區域，及設有分辦事處，在貴賓廳集團結束業務後，該等分辦事處保持運作，令他們享有好處。因應他們在新發牌機制下多增200張賭枱，令他們跟過往變得不同。現時他們只有3.5%的房間為套房，加上集團會繼續將博彩區域的設計改進，藉此幫助業務長遠發展。

至於美高梅國際在日本市場發展方面，他指出，他們正積極推動並爭取2030年開業。他料該項目有望在明年中啟動興建，約需時3年建造，現時至明年中將是關鍵時刻，刻下正安排搭建棚架。雖然最近市場內醞釀泰國開賭，但是他認為言之過早，真正要面對的是，他們已經進求高水平的法域參與經營，他們會看看當地政府向前發展時的取態。他們亦一如同行，派熟悉政府關係發項目發展的職員在當地跟進發展。

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