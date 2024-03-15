期內華大的酒店入收按年增長3%至4.14億元，由於僱員數目增加，服務成本則按年增長45.4%至2.43億元。新收購之華麗海灣酒店已於去年8月1日開始營業，入住率一直處於較高水平。其於香港的其他酒店亦將繼續實現高入住率。其預期，酒店業務和租金收入的未來前景仍然面臨挑戰，管理層將繼續努力增加收入和控制成本。

華大的控股公司順豪物業（0219）期內亦由盈轉虧，股東應佔虧損7296.8萬元，同樣不派息。但是其稅後撇除重估、減值準備及出售公司前，仍然錄得淨溢利9700萬元，按年減少56.9%。其同時宣布，落實以2.07億元，購入薄扶林道128號Jessville Manor樓面12288平方呎豪宅及車位，用於取得穩定租金收入。全系旗艦順豪控股（0253）同樣由盈轉虧，虧損4501.8萬元，不派息。若稅後撇除重估、減值準備及出售公司前，仍然錄得淨溢利4700萬元，按年減少60.2%。

資料顯示，現時順豪控股在順豪物業持股60.38%，後者則持有華大酒店71.09%。

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