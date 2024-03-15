中國國際航空（0753）公布上月主要營運數據，集團旅客周轉量（以收入客公里計）按年、按月均上升。 客運運力投入（以可用座位公里計）按年上升 51.4%，按月升 1.8%； 旅客周轉量按年上升 70.0%，按月上升 8.2%。
其中，國內客運運投入按年升21.3%，按月升4.0%；旅客周轉量按年升36.3%，按月升9.9%；國際客運運力投入按年升565.1%，按月減4.5%；旅客周轉量按年升775.0% ， 按月升3.3%；地區客運運力投入按年升106.2%，按月減2.3%；旅客周轉量按年升151.3%，按月升5.9%。
平均客座率為 82.5%，按年升 9.0 個百 分點，按月升 4.9 個百分點。 其中，國內航線按年升 9.2 個百分點，按月增 4.4 個百分點；國際航線按年升 19.1 個百分點，按月升 6.0 個百分點；地區航線按年升 13.6 個百分點，按月升 5.8 個百分點。
貨運方面，貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年升87.9%，按月減0.4%；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年升165.1%，按月減15.2%； 貨運載運率為29.2% ，按年升8.5 個百分點，按月減5.1 個百分點。
2月，集團共引進2架B737系列飛機，退出1架B737系列飛機和1架A330飛機。截至2024年2月底，集團合計營運908架飛機，其中自有飛機396架，融資租賃216架，經營租賃296架。
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