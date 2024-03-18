美聯儲會本周政策會議將更新點陣圖，經濟學家預計近期通膨反彈不大可能改變決策者對於今年降息三次的預測。港股ADR指數偏軟，報16713點，較上日現貨收市低水7點或0.04%。個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報282.68元，較港收市價跌0.39%。阿里巴巴（9988）ADR折合報71.79元，較港收市價跌0.16%。匯豐（0005）ADR折合報59.77元，較港收市價高2.09%。美團（3690）ADR折合報89.05元，較港收市價跌0.39%。
閱文集團（0772）、華潤啤酒（0291）、中國鐵塔（0788）、建滔（0148）、建滔積層板（1888）、騰訊音樂（1698）、藥明康德（2359）、特步（1368）、越秀服務（6626）等公布業績。
新能源汽車股：中國國家發改委主任鄭柵潔表示，將採取更多務實舉措支持新能源汽車行業企業發展。
騰訊 （0700）：人行同意騰訊的財付通增加註冊資本至153億元人民幣
京東 （9618）：京東稱不打算對英國零售商Currys提出收購要約。
萬科 （2202）：萬科稱第一大股東深鐵集團擬認購中金印力消費REIT，體現了對萬科的有力支持；標普將萬科評級列入負面觀察。
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