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香港科技探索招募「代購王」 月薪最高10萬 空姐機師或旅遊KOL等優先考慮

香港科技探索（1137）公布，旗下全資附屬Offbeat Technology Hong Kong Limited 經營的一站式海外代購平台Everuts，將於3 月20 日至4 月20 日期間招募「代購王」，薪酬待遇最高可達10萬港元。

優先考慮空中服務員或旅遊KOL等

香港科技探索表示，誠邀經常出國、了解購物潮流而且口才了得的代購精英加入Everuts 的專業代購團隊。空中服務員、機師、具有代購經驗的海外代購專員、旅遊KOL 或經常需要海外公幹人士將會獲優先考慮。

有興趣成為Everuts代購王的人士可於3月20日至4月20日期間，前往網站 https://applynow.net.au/jobs/HKTV461 填妥報名表格，並上傳一條一分鐘或以上的影片，影片內容包括自我介紹、講解如何勝任此職位、介紹一個想推廣的國家品牌或產品及原因，作評分之用。

Everuts 有超過 5,000 名代購專員遍佈30多個國家或地區，包括多個旅遊購物熱點：日本、韓國、泰國、台灣、新加坡、英國、意大利、加拿大、美國等。除了香港，Everuts 的代購服務已擴展至泰國市場，讓代購王輕鬆接觸到更大的潛在客戶群。代購王的主要職責包括為客戶發掘海外隱世好物、主持直播、拍攝市場推廣影片等，同時配合 Everuts 的主要宣傳活動，並透過 Everuts 應用程式內的各種渠道向客戶介紹特色產品。

代購王接受培訓後，將於今年6月出發。除了參與 Everuts 的指定宣傳計劃及活動外，代購王可以自行安排其他行程，發掘更多鮮為人知的特色產品。

Everuts 應用程式設有完善的推銷及社交功能，例如︰信息群組、連線活動、直播購物台等，供代購王免費使用，代購王無論身處世界何地，亦可以隨時隨地直接向客戶推介世界各地的隱世好物，吸引更多客戶對產品的興趣，並選用自己的代購服務。

可送貨上門或門市自取

Everuts 提供一站式的海外代購服務，由選貨、落單、集運及安排收貨都可以於 Everuts 內完成。客戶既可以在 Everuts 直接落單購買心水產品，亦可以直接派出「代購任務」，委派代購專員為客戶搜羅特定特色好物。Everuts 於多國設有自營倉庫，會為客戶自動合併訂單，將貨物集運到港，所以即使同時委派不同地方的海外代購專員購買當地產品，也可以一併收貨。貨物到港後，會交由 HKTVmall 的物流團隊安排，客戶可以選擇送貨上門或在 HKTVmall O2O 門市自取。

 

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