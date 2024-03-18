內地重磅數據出爐，惟港股處於悶局，恒指半日持平，收報16720點，大市成交金額559億元；國指升15點或0.27%，報5836點。恒生科技指數收報3566點，升0.48%。
大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.07%，收報71.85元；騰訊（0700）升2.11%，收報289.8元；美團（3690）升0.56%，收報89.9元；小米（1810）升1.24%，收報14.72元；百度 （9888）升0.39%，收報101.7元；網易（9999）跌2.23%，收報166.3元。京東（9618）放棄收購Currys，半日升2.68%，收報107.3元。
內地轉融券「T+1」今起正式實施，中資券商股明顯走高，中金（3908）收報10.34元，升4.97%；中信証券（6030）收報14.48元，升3.72%；光大證券（6178）收報5.46元，升3.02%；中國銀河（6881）收報4.18元，升2.96%；廣發証券（1776）收報8.92元，升2.65%；招商證券（6099）收報6.28元，升1.78%；國泰君安（2611）收報9.01元，升1.69%。
工信部將研究制定汽車以舊換新、充換電基礎建設等支持政策，汽車股普遍走高。蔚來（9866）收報46元，升4.19%；小鵬（9868）收報39.2元，升3.7%；吉利（0175）收報8.82元，升1.26%；比亞迪（1211）收報216元，升2.76%，是升幅最大的藍籌。理想汽車（2015）MPV品牌MEGA據報銷量未達預期，收報140.3元，跌4.75%。
內地首2月全國房地產開發投資按年減9%，部分內房股表現疲軟，潤地（1109）跌2.38%，收報24.6元；碧桂園（2007）收報0.57元，跌1.72%；中海外（0688）跌0.55%，收報10.92元；萬科（2202）收報5.68元，跌3.24%；世茂集團（0813）收報0.495元，跌2.94%。
本地地產股同樣走低，恒地（0012）跌5.82%，收報21.85元，是跌幅最大的藍籌；長實集團（1113）跌2.54%，收報36.45元；新地（0016）跌2.68%，收報76.2元；新世界發展（0017）跌1.18%，收報9.25元。
劣質槽頭肉梅菜扣肉事件持續發酵。東方甄選（1797）收報23.25元，跌2.72%。
美圖公司（1357）去年純利升三倍，股價半日急漲，收報3.65元，升15.87%。
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