moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

特步去年盈利增12%至10億人幣 末期息0.08元

體育用品股特步（1368）公布，2023年度全年純利按年升11.8%至10.3億元人民幣（下同），每股盈利0.4076元，每股派末期息0.08元，按年增12.68%，計及中期派0.137元，全年派息0.217元，派息比率維持在五成。

特步去年總收入按年增加10.9%至143.46億元，主要受運動產品的強勁需求以及兒童業務持續增長的推動，大眾運動分部收入穩定增長等。整體毛利率增加1.3個百分點至42.2%，增加主要得益於毛利率較高的功能性產 品的收入及毛利增長以及時尚運動毛利率的顯著提高。

按產品劃分的收入及毛利率情況，鞋履收入按年升5.3%至81.719億元，毛利率按年增1個百分點至41.9%﹔服裝收入按年升20.6%至59.035元，毛利率按年增1.6個百分點至42.9%﹔配飾收入按年跌1.2%至2.701億元，毛利率按年增2.3個百分點至36%。

去年集團銷售及分銷開支約按年增25.23%至 33.69億元，佔集團總收入約23.5%，佔比按年增2.7個百分點﹔主要由於廣告及推廣成本增加所致。年內集團的廣告及推廣費用約19.615億元，佔集團總收入 約13.7%，亦按年增1.8個百分點，廣告及推廣費用增加主要由於廣告活動及賽事贊助增加所致。

截至2023年12月31日止年度，集團的總財務成本淨額約為1.455億元，按年增59.54%，淨額增加主要由於銀行貸款利息開支增加至1.218億元。

其他報道

港股陷悶局 本地地產股跑輸 恒地跌6%藍籌最弱 美圖逆市飈16%

中國鐵塔去年多賺11% 末期息0.03739人幣

東方甄選就梅菜扣肉事件致歉：倘商家不能提供安全證明 會墊付三倍賠償

滬深三大指數半日向上 創板指升逾1% 企穩1900點

一個月HIBOR轉升 見一周高

阿布扎比「搶人才搶企業」 擬助交易員子女入名校 冀吸引對沖基金巨頭

積金局：受託人6月起分階段加入「積金易」 平台明年全面運作

香港科技探索招募「代購王」 月薪最高10萬 空姐機師或旅遊KOL等優先考慮

內地2月城鎮調查失業率5.3% 高於市場預期

「三頭馬車」數據出爐 首2月工業、固投勝預期 零售略遜預期

雲頂新耀大股東及兩執董自願承諾禁售持股份至少6個月

A股三大指數齊高開 創業板指升逾1%

港股低開30點 京東棄購Currys 開市升2%

美聯儲料維持減息預期 騰訊音樂、潤啤、特步等今日公布業績

中植系高層遭採取刑事強制措施

聖諾醫藥執行董事約10萬股遭斬倉

台積電據報考慮在日本建立先進晶片封裝產能