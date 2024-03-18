特步去年總收入按年增加10.9%至143.46億元，主要受運動產品的強勁需求以及兒童業務持續增長的推動，大眾運動分部收入穩定增長等。整體毛利率增加1.3個百分點至42.2%，增加主要得益於毛利率較高的功能性產 品的收入及毛利增長以及時尚運動毛利率的顯著提高。

按產品劃分的收入及毛利率情況，鞋履收入按年升5.3%至81.719億元，毛利率按年增1個百分點至41.9%﹔服裝收入按年升20.6%至59.035元，毛利率按年增1.6個百分點至42.9%﹔配飾收入按年跌1.2%至2.701億元，毛利率按年增2.3個百分點至36%。

去年集團銷售及分銷開支約按年增25.23%至 33.69億元，佔集團總收入約23.5%，佔比按年增2.7個百分點﹔主要由於廣告及推廣成本增加所致。年內集團的廣告及推廣費用約19.615億元，佔集團總收入 約13.7%，亦按年增1.8個百分點，廣告及推廣費用增加主要由於廣告活動及賽事贊助增加所致。

截至2023年12月31日止年度，集團的總財務成本淨額約為1.455億元，按年增59.54%，淨額增加主要由於銀行貸款利息開支增加至1.218億元。

其他報道

港股陷悶局 本地地產股跑輸 恒地跌6%藍籌最弱 美圖逆市飈16%

中國鐵塔去年多賺11% 末期息0.03739人幣

東方甄選就梅菜扣肉事件致歉：倘商家不能提供安全證明 會墊付三倍賠償

滬深三大指數半日向上 創板指升逾1% 企穩1900點

一個月HIBOR轉升 見一周高

阿布扎比「搶人才搶企業」 擬助交易員子女入名校 冀吸引對沖基金巨頭

積金局：受託人6月起分階段加入「積金易」 平台明年全面運作

香港科技探索招募「代購王」 月薪最高10萬 空姐機師或旅遊KOL等優先考慮

內地2月城鎮調查失業率5.3% 高於市場預期

「三頭馬車」數據出爐 首2月工業、固投勝預期 零售略遜預期

雲頂新耀大股東及兩執董自願承諾禁售持股份至少6個月

A股三大指數齊高開 創業板指升逾1%

港股低開30點 京東棄購Currys 開市升2%

美聯儲料維持減息預期 騰訊音樂、潤啤、特步等今日公布業績

中植系高層遭採取刑事強制措施

聖諾醫藥執行董事約10萬股遭斬倉

台積電據報考慮在日本建立先進晶片封裝產能