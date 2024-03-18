集團去年營業額按年增13%至86.66億元，當中幕牆工程業務分部收入按年增15.2%至66.65億元，經營溢利按年增38.2%至8.14億元﹔總承包業務由於 2022 年獲授新項目的建築工程動工，去年分部收入錄17.77%至 10.54 億元，經營溢 利按年減少29.89%至122 萬元﹔運營管理業務受人民幣貶值對中國內地熱電廠收入的影響及煤炭成本增加， 去年分部收入按年跌4.3%至9.47億元，經營溢利則按年跌5成至3200萬元。

截至去年底，由於香港及海外銀行拆息大幅上升，集團的財務費用增加至8200萬元，按年增60.78%。

新承接工程及在建項目方面，截至去年底錄得115.01億元的累計新簽合約額，完成2023年目標 95.8%。

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