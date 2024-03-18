一般而言，單一家族辦公室在港營運無須申領牌照。因此，該調研透過採用獲廣泛認可的統計方法及專有的超高淨值個人及家庭資料數據庫，估算出香港有超過2700間單一家族辦公室。該調研亦提供不同財富水平單一家族辦公室數量的分級估算。

考慮到單一家族辦公室的獨特用途和功能，是次調研沒有對聯合家族辦公室進行分析，亦沒有將其納入香港擁超過2 700間家族辦公室的估算中。

投資推廣署表示，上述調研印證香港是亞洲主要資產及財富管理中心之一，其資產管理規模於2022底達30.5萬億港元（約3.9萬億美元）。於2022年，香港擁有超過12 500名超高淨值人士，在全球城市名列榜首，並成為超高淨值人士設立家族辦公室的理想目的地。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府致力為落戶香港的家族辦公室營造有利的市場環境。這次調研提供的估算數據將為政府繼續進行市場拓展及推廣提供實用的參考資料。

其他報道

民航處：國泰規劃團隊缺乏數碼能力 需就機組人員資源制訂有效規劃工具

【有片：埋身擊】德國DAX指數高位靠穩 待走勢逆轉可高沽

利郎去年盈利增18% 派末期息連特別息0.18元

中國建築興業去年多賺38% 末期息多派33%至0.032元

為碧桂園借款撥備近9億拖累 建滔去年少賺44% 末期息劈逾半至36仙

華潤啤酒去年多賺18.6% 末期息0.349元 特息0.3元

建滔積層板去年盈利倒退53% 末期息削半至0.1元

港股陷悶局 本地地產股跑輸 恒地跌6%藍籌最弱 美圖逆市飈16%

特步去年盈利增12%至10億人幣 末期息0.08元

中國鐵塔去年多賺11% 末期息0.03739人幣

東方甄選就梅菜扣肉事件致歉：倘商家不能提供安全證明 會墊付三倍賠償

滬深三大指數半日向上 創板指升逾1% 企穩1900點

一個月HIBOR轉升 見一周高

阿布扎比「搶人才搶企業」 擬助交易員子女入名校 冀吸引對沖基金巨頭

積金局：受託人6月起分階段加入「積金易」 平台明年全面運作

香港科技探索招募「代購王」 月薪最高10萬 空姐機師或旅遊KOL等優先考慮

內地2月城鎮調查失業率5.3% 高於市場預期

「三頭馬車」數據出爐 首2月工業、固投勝預期 零售略遜預期

雲頂新耀大股東及兩執董自願承諾禁售持股份至少6個月

A股三大指數齊高開 創業板指升逾1%

港股低開30點 京東棄購Currys 開市升2%

美聯儲料維持減息預期 騰訊音樂、潤啤、特步等今日公布業績