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中石化煉化： 冀派息比率維持65% 物色技術公司及藍綠氨項目併購

中石化煉化工程（2386）在2023年度分別實現境內及境外新簽合同588.05億元人民幣及29.78億美元，集團董事長蔣德軍表示，全年新簽合同以人民幣計達802.52億元新高。在新一年度，他們的指引是，在境內及境外爭取新簽合同600億元人民幣及30億美元。隨著集團上市時提示股息派發率在30%後，因應他們在過去三年的股息派發率均在65%，他期望在將來可以保持在這個水平，並推進股份回購。

執行董事兼總經理張新明透露，現時集團累計在手合同達1360億元人民幣，今年至今新簽合同則逾100億元人民幣。他們在爭取海外合同，除了在沙持阿拉伯、阿聯酋及約旦等中東市場参與之外，亦會在中亞如哈薩克及非洲尋求突破。他們長遠冀來自中石化（0386）、內地及海外市場的新合同各佔三分之一。

他又透露，在海外業務方面，有別於傳統施工為主，他們的EPC業務佔比高達90%，毛利率好一些。過去多年，受整體經濟影響，石化行業毛利率受壓致工程公司也承受壓力，集團整體毛利率已按年跌0.6個百分點至10%，但是料集團在管理及科技投入工作後，加工承接更高端工程及海外業務，料日後會對毛利率改善帶來明顯效果。

展望今年集團在資本開支，財務總監尹鳳兵指出，他們料今年的預算與去年相若，同樣處於10億元人民幣水平，除了和去年同樣投入在固定資產及設備之外，今年會留意上下游購併機會。張新明補充，涉及的購併範圍是技術公司，例如看買斷技術或相關的兼併等領域。有見集團早年購入美國的技術幫助到煉油工程油品提供業務提升，他們目前正留意藍、綠氨及氲能，以至機械人及數字化技術，物色購併。

隨著他們在業務開發過程中，著重將傳統及新能源融合，蔣德軍說，集團已在綠電、綠氫項目部局，儘管將來預見利潤良好，但是亦面對投入成本。他認為，中國在融合傳統及新能源有得天獨厚的優勢。同時傳統石化能源不會一夜間便沒有，反而是變成了原料，而非燃料。集團目前正探討参與另兩個綠氫項目。

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