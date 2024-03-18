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上任港交所行政總裁歐冠昇去年總薪酬達5828.9萬元

港交所（0388）公布去年年報，時任的港交所行政總裁歐冠昇，計及薪金、績效現金獎勵、其他福利、退休福利支出、董事袍金在內的薪酬（下稱薪酬）達2552.9萬元，再加上去年獲得總值3276萬元的股份作獎勵，剛退任的港交所行政總裁歐冠昇去年總薪酬達5828.9萬元，與2022年總薪酬5282.8萬元高出一成。

至於當時任職的港交所聯席營運總監陳翊庭，薪酬達898.04萬元，再加上去年獲得總值852.5萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1750.54萬元，較2022年的總薪酬約1529.56萬元多14%；而陳翊庭已今年3月1日接任港交所行政總裁，同時成為港交所首位女性行政總裁，按歐冠昇去年總薪酬5828.9萬元估算，料接任行政總裁陳翊庭的薪酬至少「兩級跳」。

 

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