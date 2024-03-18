至於當時任職的港交所聯席營運總監陳翊庭，薪酬達898.04萬元，再加上去年獲得總值852.5萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1750.54萬元，較2022年的總薪酬約1529.56萬元多14%；而陳翊庭已今年3月1日接任港交所行政總裁，同時成為港交所首位女性行政總裁，按歐冠昇去年總薪酬5828.9萬元估算，料接任行政總裁陳翊庭的薪酬至少「兩級跳」。

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