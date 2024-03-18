金發局主席李律仁表示，香港要成為卓越的全球創新科技中心，必須培育有利環境和人才培訓，以為此領域長遠持續發展奠定堅實基礎。透過公私營機構伙伴多方協同合作，協助香港把握科技發展帶來的機遇，將加強香港作為科技創新樞紐的地位。

金發局指出，市場預期區塊鏈解決方案的投資額將大幅增長，全球金融科技區塊鏈市場的規模預計從2022年的14億美元，增長至2030年超過430億美元。

金發局就本港區塊鏈發展提出多項建議，包括針對制定數碼化發展策略藍圖進行業界諮詢；成立專責工作小組，整合區塊鏈應用的開發和監管；運用區塊鏈技術等創新科技，促進政府服務數碼化；透過針對性的推廣和協作措施，提高大眾對區塊鏈生態系統的了解和香港的國際形象；及透過會議、講座、 培訓以及整合本地和全球專業知識，將香港打造成區塊鏈技術和新興技術 培訓、研究和科技素養的區域中心。

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