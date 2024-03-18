瑰麗酒店集團企業傳訊總監江家鳳（Carol Kong）表示，瑰麗酒店集團業務去年全年全球收入達雙位數增長，平均房價及入住率均錄得升幅。
江家鳳續稱，集團共有34個正在建設中的新酒店項目。今年，集團將於阿姆斯特丹、多哈、沖繩開設新酒店。明年，集團將在意大利、倫敦和希臘開設新酒店。目前，集團共有48間酒店，遍佈全球23個國家。
此外，香港瑰麗酒店市場策劃及傳訊總監何煒琦表示，香港瑰麗酒店為慶祝開業五周年將於3月19日至30日展開一連串名為「Front Row」的慶祝活動。
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