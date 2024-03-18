新地郭氏基金多年來秉承「育才樹人、科教興國」的宗旨，與國家多間高等院校建立助學合作關係，支持有經濟需要的優秀學生完成學士課程。近日，南京大學黨委書記譚鐵牛率領大學代表團到訪香港新鴻基地產總部，與新地郭氏基金執行董事郭婉儀會面，會面期間雙方簽署捐贈意向書，在過去成功的基礎上商討進一步合作，以培育有潛質的學士及研究生，為長三角地區提供優秀人才。

新地郭氏基金執行董事、南京大學名譽校董郭婉儀一直非常關心大學的發展，對於獎助學金項目取得良好進展表示鼓舞。她提到，因應高等院校及社會發展需要，項目將開設研究生助學金。南京大學黨委書記譚鐵牛對新地郭氏基金過去19年的持續支持表示感謝，亦肯定郭婉儀對南京大學教育事業的長期關愛及貢獻，期望日後深化彼此合作。譚鐵牛亦介紹了南京大學近年的發展成果，邀請郭婉儀繼續擔任學校名譽校董，及到訪南京大學位於蘇州的新校區。

新地郭氏基金成立超過20年來，開展逾85個慈善項目，受惠人數逾7萬人，遍及全國29個省市。

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