恒指午後繼續窄幅上落，收市升16點或0.1%，報16737點，大市成交金額957億元，較上日減少31.14%；國指升27點或0.48%，報5848點。恒生科技指數收報3594點，升1.25%。
大型科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.14%，收報72元；騰訊（0700）升2.11%，收報289.8元；美團（3690）升1.12%，收報90.4元；小米（1810）升2.75%，收報14.94元；京東（9618）升2.68%，收報107.3元；網易（9999）跌2.29%，收報166.2元；百度 （9888）升0.89%，收報102.2元；快手（1024）收報52.85元，升4.34%。
內地轉融券「T+1」今 起正式實施，中資券商股表現向上。中金（3908）收報10.32元，升4.77%；中信証券（6030）收報14.34元，升2.72%；中國銀河（6881）收報4.19元，升3.2%；光大證券（6178）收報5.44元，升2.64%；招商證券（6099）收報6.33元，升2.59%；廣發証券（1776）收報8.88元，升2.19%；國泰君安（2611）收報9.08元，升2.48%。
工信部將研究制定汽車以舊換新、充換電基礎建設等支持政策，汽車股午後繼續有支持。蔚來（9866）收報46.25元，升4.76%；理想汽車（2015）MPV品牌MEGA據報銷量未達預期，收報139元，跌5.63%；吉利（0175）收報8.85元，升1.61%；比亞迪（1211）收報216.8元，升3.14%。
「AI+醫藥」或成英偉達GTC重頭戲，網路醫療股受追捧，京東健康（6618）升6.62%，收報33元，是升幅最大的藍籌；平安好醫生（1833）收報12.56元，升6.8%。
首2月全國房地產開發投資年減9%，內房股逆市走低。潤地（1109）跌1.98%，收報24.7元；融創（1918）收報1.16元，跌4.13%；龍光地產（3380）收報0.56元，跌3.45%；世茂集團（0813）收報0.495元，跌2.94%；碧桂園（2007）收報0.56元，跌3.45%；龍湖（0960）跌4.55%，收報10.06元，是跌幅最大的藍籌。
物管股亦受累，碧桂園服務（6098）收報5.67元，跌1.22%；雅生活服務（3319）收報3.32元，跌2.06%；佳兆業美好（2168）收報1.02元，跌11.3%；保利物業（6049）收報26.4元，跌1.68%；世茂服務（0873）收報0.84元，跌2.33%；華潤萬象（1209）收報23.85元，跌3.05%。
中午多間公司公布業績。特步（1368）去年盈利增12%至10億人幣，績後收報4.54元，跌4.02%。華潤啤酒（0291）去年多賺18.6%，績後收報37.95元，升4.55%；男裝股利郎（1234）去年多賺18.4%，收報4.25元，跌3.63%。
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