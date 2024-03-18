越秀服務（6626）公布，截至去年底止全年股東應佔盈利為4.87億元（人民幣，下同），按年增長17%，每股盈利0.32元，派末期股息每股0.087港元。
期內總收入為32.24億元，按年增長29.7%，其中自非商業物業管理及增值服務所得收入為26.3億元，升35.5%；自商業物業管理及運營服務所得收入為5.94億元，增長 8.9%。毛利率為26.6%。
越秀服務今日續前收報2.75元，全日跌2.5%。
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