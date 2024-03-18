聯交所刊發《2023年上市委員會報告》，上市委員會主席Renu Bhatia表示，將於今年刊發有關庫存股份的諮詢總結，給上市發行人更大的靈活性管理其股本結構；亦會著手檢視《上市規則》有關結構性產品的條文規定，及就優化企業管治規定刊發諮詢文件。另外，聯交所也將刊發在香港採用ISSB2氣候信息披露準則的諮詢總結。
報告指，聯交所擬於今年及以後審議的政策，還包括檢討公眾持股量及優化首次公開招股定價流程、及檢討礦業公司的上市制度。
上市委員會於2023年共審理了73份上市申請，並對8宗覆核及28宗紀律個案進行聆訊。去年並推出了全新的特專科技公司上市機制，並將沙特交易所及印尼證券交易所納入認可證券交易所名單，以及推出FINI等。
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