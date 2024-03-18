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天津津燃發盈警 料全年虧損增至1.55億人幣

天津津燃（1265）發出盈利預警，。料2023年度錄得虧損1.55億元人民幣，較2022年度虧損6800萬元人民幣為多。該集團指出，虧損增加與期內受到國際天然氣價格上漲影響，致上游供氣單位的進氣價格上漲；加上大用戶用氣需求減少導致銷氣量減少；及要對固定資產計提減值準備有關。

集團表示，已就營運所在市場環境的變化及銷售預測之影響，進行了減值測試。基於審慎性原則，預期將就2023年度對固定資產確認計提減值準備約人民幣8600萬元。有關減值尚待確認及審計。其預期，將於3月底前刋發業績。該股今日股價收報0.227元，跌0.44%。

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