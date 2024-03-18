申萬宏源稱，儘管在地緣政治緊張及全球貨幣政策收緊等諸多不利因素影響下，2023年全球經濟呈下行趨勢且香港資本市場持續低迷，集團總收入仍較2022年明顯上升，主要由於利息類及投資類收入較2022年增加。另外，集團採取一系列風險控制措施，2023年機構服務及交易業務之債務類產品產生的預期信用損失較2022年大幅縮窄，而該預期信用損失並非實際已發生損失。目前集團業務開展正常，整體財政、經營狀況良好。

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