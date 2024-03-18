德勤與香港家族辦公室（FamilyOfficeHK）合作發布的最新研究顯示，香港有超過2,700個「單一家族辦公室」。德勤中國副主席葉偉文表示，這是最保守的估計，截至去年底，香港有約12000多名超高淨值人士，且在港成立家族辦公室無需在政府登記審批，香港亦有不少「多家族辦公室」未計入其中，因而實際家族辦公室的數額相信遠多於2703個。同時，葉偉文預測今年香港至少會有200個新的家族辦公室成立。
德勤中國民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，相信香港在創立家族辦公室方面優勢多於新加坡，主要原因包括香港彈性相加於新加坡較大，在港成立家族辦公室無需預先審批，而新加坡則需要12至18個月的審批時間；同時，在港設立家族辦公室沒有本地投資要求，而在新加坡則需要進行本地投資；此外，香港有更多人民幣產品，且在港設立家族辦公室更容易進入中國市場，取得先機。劉明揚稱，他近期接觸的不少來自歐洲的家族由於當地稅率高而考慮來港建立家族辦公室以享受香港的低稅率優勢。
葉偉文補充，他認爲在當前地緣政治緊張的局勢下，香港的優勢反而更加明顯。因爲本港仍是自由經濟體，資金可以自由進出，並享有低稅率及聯繫匯率制度等。而且香港作爲中國的一部分，沒有「選邊站」的問題，在瑞信事件後，已經看到很多資金回流香港。
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