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華潤啤酒：沒打價格戰想法 料價格維持單位數增長

華潤啤酒（0291）董事會主席侯孝海預計，集團今年將繼續面對內地消費收縮、需求減弱等因素影響下，但今年首2月銷量及收入仍承接去年第四季表現，錄得正增長，認為集團業務具彈性。他又稱，即使在消費收縮和消費分化的環境中，啤酒品牌均向高端發展，但集團目前未有加價計劃，亦無意打價格戰，料啤酒價格今年保持單位數增長。

白酒業務方面，集團去年完成貴州金沙55.19%股權轉讓交割，副總裁魏強指出，該公司狀况較預期嚴峻，主要是其庫存高企及價格倒掛，但集團去年下半年已推出相應措施應對，包括線上線下同步推廣，令全年銷量年按年增16%。

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