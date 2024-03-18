白酒業務方面，集團去年完成貴州金沙55.19%股權轉讓交割，副總裁魏強指出，該公司狀况較預期嚴峻，主要是其庫存高企及價格倒掛，但集團去年下半年已推出相應措施應對，包括線上線下同步推廣，令全年銷量年按年增16%。

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