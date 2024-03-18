新世界發展（0017）伙Visa優化K Dollar獎賞計劃，推出一簽即賺會員獎賞，只要將 Visa卡綁定至 K11 HK 手機應用程式，顧客便可於逾1000間K Dollar參與商戶消費時，自動賺取及使用K Dollar。另外，K Dollar 獎賞計劃的特別優惠將延續至今年3月31 日。