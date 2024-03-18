新世界發展（0017）伙Visa優化K Dollar獎賞計劃，推出一簽即賺會員獎賞，只要將 Visa卡綁定至 K11 HK 手機應用程式，顧客便可於逾1000間K Dollar參與商戶消費時，自動賺取及使用K Dollar。另外，K Dollar 獎賞計劃的特別優惠將延續至今年3月31 日。
新世界發展有限公司高級商務總監張之杰表示，新世界一直致力於與不同企業合作，利用彼此優勢提升客戶體驗。是次新世界與 Visa 的合作為顧客帶來創新的消費獎賞模式，促進無縫會員獎賞體驗，為Visa及新世界雙方帶來互惠共贏。
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