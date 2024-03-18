與此同時，競爭事務審裁處法律程序中的答辯人已於同日申請永久終止或撤銷競爭事務審裁處法律程序。

美聯表不，將繼續尋求保障和捍衛公司及其股東的合法利益，並採取一切行動途徑尋求公平公正的解決方案。公司將於適當時候另行刊發公告。目前，本集團業務營運及財務狀況各方面維持正常。

隨著撤銷額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅等需求管理措施以及放寬按揭措施，美聯將專注爭取市場份額，及透過努力執行策略、提升數碼科技和審慎的資源配置維持盈利能力。

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