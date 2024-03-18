中國鐵塔（0788）截至去年底經營現金流急跌近五成至328.4億元（人民幣，下同），執行董事兼董事長張志勇解釋指，由於與三大營運商新一輪商務定價協議執行過程中，涉及計費系統升級調整、全量訂單數據核對等事項，令去年上半年應收款回款暫時承壓，下半年有所好轉，但強調只屬暫時影響。他指出，今年首2個月已回款約210億元，較去年平均回款約60億元多，相信今年現金流可恢復至正常水平。
至於未來會否派發中期股息，他表示公司保持積極的分紅政策，並關注股東回報，同時視乎公司資產及業務狀况，平衡業務發展與股東回報，會通過多種方式回饋支持。今年國資委對央企的市值管理考核，他稱公司重視相關問題，將推動公司高質量發展。
另外，中國鐵塔2015年向三大營運商收購鐵塔資產，相關資產折舊期預計明年第四季完結，張志勇指預計，折舊攤銷成本減少將對未來經營業務及盈利均受影響，但鐵塔資產對公司非常重要，會研究如何透過相關資產創造更長期價值。
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