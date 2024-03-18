至於未來會否派發中期股息，他表示公司保持積極的分紅政策，並關注股東回報，同時視乎公司資產及業務狀况，平衡業務發展與股東回報，會通過多種方式回饋支持。今年國資委對央企的市值管理考核，他稱公司重視相關問題，將推動公司高質量發展。

另外，中國鐵塔2015年向三大營運商收購鐵塔資產，相關資產折舊期預計明年第四季完結，張志勇指預計，折舊攤銷成本減少將對未來經營業務及盈利均受影響，但鐵塔資產對公司非常重要，會研究如何透過相關資產創造更長期價值。

其他報道

美聯：對競委會展開司法覆核法律程序 因程序公正被拒絕

金融壹賬通上季蝕8100萬人幣 全年虧損收窄至3.63億元

鼎石資本料上年凈虧損收窄至最多2500萬元

新世界伙Visa優化K Dollar獎賞計劃 推一簽即賺K Dollar

華潤啤酒：沒打價格戰想法 料價格維持單位數增長

德勤：最保守估計香港有逾2700個單一家族辦公室 料年內再增200個

眾安集團盈利 料去年多賺至少10倍

申萬宏源去年虧損大幅收窄至最多1.98億

天津津燃發盈警 料全年虧損增至1.55億人幣

上市委員會預告今年檢視輪證結構性產品上市規定

閱文全年多賺32.3% 不派息

港最新失業率維持2.9% 符預期 失業人數10.23萬人

港股午後窄幅上落 收市微升16點 京東健康升6.6%冠藍籌

新地郭氏基金與南京大學簽新捐贈意向書 歷年獎學金捐助近1600萬

瑰麗酒店集團去年收入雙位數增長 共有34個在建新酒店項目

上任港交所行政總裁歐冠昇去年總薪酬達5828.9萬元

金發局倡運用區塊鏈技術等 促進政府服務數碼化

中石化煉化： 冀派息比率維持65% 物色技術公司及藍綠氨項目併購

滬深三大指數高收 滬指以近日中高位收市 創板指漲2.3%

蘋果據報與Google商討 以允許Gemini為iPhone提供AI支持

投資推廣署：市場研究報告估算香港擁逾2700間單一家族辦公室

民航處：國泰規劃團隊缺乏數碼能力 需就機組人員資源制訂有效規劃工具

【有片：埋身擊】德國DAX指數高位靠穩 待走勢逆轉可高沽

利郎去年盈利增18% 派末期息連特別息0.18元