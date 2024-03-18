張國榮及建滔積層板（1888）主席張國華解釋入稟純「是商業行為」，「身為上市公司董事要向股東交待，我必須要行呢一步」，「我唔追佢，股東會告我」。

張國榮指，建滔一直積極與碧桂園溝通，「如果無溝通，點會3億都追返1億」，「我地好積極同佢（碧桂園）溝通，但最後接觸時，佢已表示正進行債務重組，叫我哋唔好告佢」。雖然最終入稟申請碧桂園清盤，但張國榮重申，「好想一齊去解決問題，如畀項目我哋，像畀啲清遠項目我哋頂咗條數，我都希望，希望碧桂園進一步同我哋聯繫」，「但由公告到依家，碧桂園都無直接、主動聯繫我哋」，他希望透過傳媒，讓對方知道建滔亦希望解決事件。

張國榮又指，「大家都唔想雙輸，但如果你欠人錢唔還…就唔係咁簡單，我都希望碧桂園賣到樓還到錢俾我哋。」張家成更直言，「佢哋（碧桂園）唔係躺平，佢哋都好畀心機賣樓，令公司turnover返現況。」

談及2023年度就碧桂園借款作出信貸虧損撥備8.939億元，張家成指，今次是根據核數師建議就碧桂園借款撥備55%，暫時未有其他安排。對於若碧桂園提出其他償債方案，或公司會否尋求其他方案解決，張家成指對不同方案持開放態度。

問到目前內地樓市疲軟問題，張國榮重申，內地樓市長遠「唔會好差，只要畀時間佢，以時間換取債務解決」，只要唔賣新地，待市場消化庫存後，最終都會平穩過渡，要對國家有信心，認為樓市已見底。

談及業務方面，張國華則透露，今年首兩個月的覆銅面板銷量已增長10%，相信往後增長不會低於此數。雖然業績倒退，但張國榮、張國華均表示，只是因2021年疫情期間行業非常賺錢，引來資金大舉投資覆銅面板，導致產能過剩，但只要庫存慢慢消化，將會見底回升。

曾投資國泰（0293）大賺離場的張國榮，今日亦再讚國泰「very good」，更指國泰市值低廉，其業績反彈極快，折舊大等，是「一隻好股票」。

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