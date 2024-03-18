moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

建滔張國榮：申請碧桂園清盤純商業行為 兒子與楊惠妍仍可直接見面

建滔集團（0148）早前入稟申請將內房碧桂園（2007）清盤，建滔主席張國榮在業績會多次表示，與富力（2777）李思廉及碧桂園前主席楊國強等是「好好朋友，仲係朋友」，甚至笑指其子、集團執董張家成「我個仔仲係可以直接見阿楊惠妍（碧桂園主席）」。

張國榮及建滔積層板（1888）主席張國華解釋入稟純「是商業行為」，「身為上市公司董事要向股東交待，我必須要行呢一步」，「我唔追佢，股東會告我」。

張國榮指，建滔一直積極與碧桂園溝通，「如果無溝通，點會3億都追返1億」，「我地好積極同佢（碧桂園）溝通，但最後接觸時，佢已表示正進行債務重組，叫我哋唔好告佢」。雖然最終入稟申請碧桂園清盤，但張國榮重申，「好想一齊去解決問題，如畀項目我哋，像畀啲清遠項目我哋頂咗條數，我都希望，希望碧桂園進一步同我哋聯繫」，「但由公告到依家，碧桂園都無直接、主動聯繫我哋」，他希望透過傳媒，讓對方知道建滔亦希望解決事件。

張國榮又指，「大家都唔想雙輸，但如果你欠人錢唔還…就唔係咁簡單，我都希望碧桂園賣到樓還到錢俾我哋。」張家成更直言，「佢哋（碧桂園）唔係躺平，佢哋都好畀心機賣樓，令公司turnover返現況。」

談及2023年度就碧桂園借款作出信貸虧損撥備8.939億元，張家成指，今次是根據核數師建議就碧桂園借款撥備55%，暫時未有其他安排。對於若碧桂園提出其他償債方案，或公司會否尋求其他方案解決，張家成指對不同方案持開放態度。

問到目前內地樓市疲軟問題，張國榮重申，內地樓市長遠「唔會好差，只要畀時間佢，以時間換取債務解決」，只要唔賣新地，待市場消化庫存後，最終都會平穩過渡，要對國家有信心，認為樓市已見底。

談及業務方面，張國華則透露，今年首兩個月的覆銅面板銷量已增長10%，相信往後增長不會低於此數。雖然業績倒退，但張國榮、張國華均表示，只是因2021年疫情期間行業非常賺錢，引來資金大舉投資覆銅面板，導致產能過剩，但只要庫存慢慢消化，將會見底回升。

曾投資國泰（0293）大賺離場的張國榮，今日亦再讚國泰「very good」，更指國泰市值低廉，其業績反彈極快，折舊大等，是「一隻好股票」。

其他報道

中國鐵塔去年現金流跌近五成 張志勇：料今年現金流可恢復正常水平

碧桂園：共272個項目被納入白名單 獲融資支持金額17億人幣

美聯：對競委會展開司法覆核法律程序 因程序公正被拒絕

金融壹賬通上季蝕8100萬人幣 全年虧損收窄至3.63億元

鼎石資本料上年凈虧損收窄至最多2500萬元

新世界伙Visa優化K Dollar獎賞計劃 推一簽即賺K Dollar

華潤啤酒：沒打價格戰想法 料價格維持單位數增長

德勤：最保守估計香港有逾2700個單一家族辦公室 料年內再增200個

眾安集團盈利 料去年多賺至少10倍

申萬宏源去年虧損大幅收窄至最多1.98億

天津津燃發盈警 料全年虧損增至1.55億人幣

上市委員會預告今年檢視輪證結構性產品上市規定

閱文全年多賺32.3% 不派息

港最新失業率維持2.9% 符預期 失業人數10.23萬人

港股午後窄幅上落 收市微升16點 京東健康升6.6%冠藍籌

新地郭氏基金與南京大學簽新捐贈意向書  歷年獎學金捐助近1600萬

瑰麗酒店集團去年收入雙位數增長 共有34個在建新酒店項目

上任港交所行政總裁歐冠昇去年總薪酬達5828.9萬元

金發局倡運用區塊鏈技術等 促進政府服務數碼化

中石化煉化： 冀派息比率維持65% 物色技術公司及藍綠氨項目併購

滬深三大指數高收 滬指以近日中高位收市 創板指漲2.3%

蘋果據報與Google商討 以允許Gemini為iPhone提供AI支持

投資推廣署：市場研究報告估算香港擁逾2700間單一家族辦公室

民航處：國泰規劃團隊缺乏數碼能力 需就機組人員資源制訂有效規劃工具