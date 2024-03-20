該集團指，年內營運的經營現金流達86億元並創新高，並持有130億元現金，淨負債比率則只有7.7%。其按地區劃分，來自英國的基建業務錄得溢利30.5億元，與去年相若。旗下電能實業（0006）則提供溢利貢獻21.62億元，按年增長6%。澳洲基建業務則受到匯價疲弱因素影響，因此溢利貢獻按年減少6%至只有18.55億元。歐洲大陸業務因為受到荷蘭Dutch Enviro Energy Rozenburg廠房失火拖累，溢利貢獻按年減少19%至只有5.35億元。

至於加拿大基建業務提供的溢利貢獻為6.48億元，按年增長5%；新西蘭業務的溢利貢獻則按年增長1%至1.68億元。中港地區的業務則受到內地建築活動大減拖累，溢利貢獻按年大減40%至1.17億元。主席李澤鉅表示，集團的財務根基雄厚，別具優勢在動盪的經濟環境下物色新機會，但是擴充過程中不會抱有志在必得的心態。

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