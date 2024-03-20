金山軟件（3888）公布去年業績虧轉盈，股東應佔溢利4.8億元（人民幣，下同），前一年則虧損60.5億元，每股基本盈利0.36元，建議派末期息0.14港元，按年增7.7%。期內，金山軟件收益按年升11.7%至85.3億元，毛利率82%，增加1個百分點。
其中，來自辦公軟件及服務業務的收益為456億元，較上年同期增長17%，增長主要由於金山辦公集團的國內個人辦公訂閱業務及機構訂閱業務增長，部分被機構授權業務下滑所抵銷。至於來自網絡遊戲及其他業務的收益為39.8億元，增長6%，主要由於旗艦遊戲《劍網3》表現強勁，及《塵白禁區》及《劍俠世界：起源》等新遊戲的收益貢獻，部分被若干現有遊戲收益減少所抵消。
董事長雷軍表示，2024年將緊緊抓住數字經濟發展機遇，持續探索數字辦公服務的商業機會，將繼續圍繞 「多屏、雲、內容、協作、AI」進行產品創新和用戶體驗優化，不斷提升服務質量，為個人和機構用戶提供更加高效、智能的辦公解決方案，積極擁抱 AI，把握新的機遇，以實現高質量可持續的發展。
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