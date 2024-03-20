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保誠華康堯：內地訪港旅客的客戶支出去年見明顯增長

保誠（2378）按固定匯率基準計，去年新業務利潤為31.2億美元，較2022年增加45%。保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，去年內地遊客訪港人數只達疫前2019年的六成至六成半，而他認為目前沒有任何根本性因素會阻礙其訪港人數恢復至2019年、甚或超越2019年時，而去年內地訪港旅客的客戶支出於去年亦見明顯增長。

華康堯亦指出，對集團去的業務表現感到滿意，而於疫後重啟後，香港為集團旗下表現較好的地區之一，而指中國對於長期退休保障的需求增長只會隨時間推進而愈大。

華康堯提到，他與中國監管機構交談時，退休保障如第三支柱為中國當局的重點，而保誠將可從中扮演重要角色。他提到保誠亦參與有關第三支柱的試行計劃，如推出針對於第三支柱而定的產品，而其得到的反應亦屬正面，更認為中國退休保障將是為保誠提供機會的發展領域。

保誠財務總監班博文（Ben Bulmer）表示，集團於內房的投資為極少且多元化，而其太多數的投資屬國有企業，集團亦於會為該方面的風險投資敝，定時定候作檢視及撥備。

 

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