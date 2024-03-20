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京東健康去年多賺4.6倍至21億人幣

京東健康（6618）公布，截至去年底止全年股東應佔盈利21.42億元（人民幣，下同），按年升4.6倍，每股盈利0.69元，不派末期息。去年度非國際財務報告準則經營盈利按年增26.5%至24.79億元；非國際財務報告準則盈利41.35億元，按年增長58.1%。

期內總收入為535億元，按年增長14.5%，主要受惠銷售醫藥和健康產品所得商品收入按年增加13.1%至457億元。截至2023年12月31日，過去12個月的年度活躍用戶數量達1.72億元，2023全年日均在線問診諮詢量逾45萬。自營商品銷售收入為457億元，升13.1%。

線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入按年增加23.7%至79億元。服務收入的增長主要是由於數字化營銷服務費增加，因平台上的廣告主數量增加，以及佣 金增加，主要歸因於線上平台的第三方商家的銷量增加。

截至2023年底，京東健康的第三方商家數量超過5萬家，按年增超過100%。

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