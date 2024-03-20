負責案件的裁判官施祖堯於判刑時指出，有關罪行性質嚴重，被告有預謀犯案，且當中牽涉巨額非法利潤，加上考慮到上述因素以及維護香港的國際金融中心地位的重要性後，認為有必要判處即時監禁以懲處不法分子，藉此向公眾傳達具阻嚇力的強烈訊息。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，歡迎法庭的裁決。案件源自一宗複雜的「唱高散貨」案件調查，證監會發現有人涉嫌在股價大跌前一刻，透過非法賣空進行證券欺詐。證監會對任何形式的市場失當行為都抱持零容忍態度。證監會將加倍努力打擊市場失當行為，並為香港維持一個公平的投資環境。

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