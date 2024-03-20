騰訊（0700）大派末期息3.4港元，更預告今年回購將至少翻倍至1000億元，總裁劉熾平指出，加大回購反映集團對股東回報的關注，未有設下ROE（股東權益報酬率）指標，認為現時整體中國科技股股價被低估，尤其是騰訊本身股價，因此加大回購是對股東最有利的方案。
他表示，騰訊每年現金流約為240億美元，今年亦會繼續增長，集團有很大能力持續回饋股東，亦會綜合考慮各種情況，進一步更好地回饋股東。
被問到內地新規對旗下遊戲業務的影響，劉熾平表示，當局推出新規時，集團相信旗下業務將不受影響，因為文件目的是推進行業健康發展，惟市場或過度反應，當局亦在今年一次性發放超過100個遊戲版號，單次審批計是歷來最多，這些均是正面信息以鞏固市場信心。
劉熾平又指，去年初國內遊戲業務集中於春節期間運營，加上疫情後用戶消費熱情高昂，推動去年首季遊戲流水呈現巨大增長，以及旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》營運及組織有一定變化，但用戶群仍非常穩定，料今年首季遊戲將出現一定緩和，至第二季可恢復增長動力。他透露，將於第二季推出《地下城與勇士手遊》，今年亦將持續推出較有競爭力的遊戲產品，對國內業務有很好支持。
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