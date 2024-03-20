期內物業銷售額錄276.5億元（人民幣，下同），按年跌34%；物業交付額316.51億元，跌7.4%，高速公路項目路費收入39.06億元，按年增5.1%。淨權益負債比率63%，按年跌10個百分點。

展望今年，預期內地房地產市場將延續築底行情，政策層面有望進一步放鬆。香港方面，政府經審慎考慮當前市場情況後，於今年2月決定撤銷所有住宅物業需求管理措施，即樓市全面「撤辣」，直接減低買家的稅項負擔，有助推動買樓需求增加。

儘管「撤辣」會刺激市場信心，釋放更多短期購買力，但高利率和整體市場下行趨勢仍然對樓市構成壓力。鑑於內地及香港市場的不可預測性以及市場復修缺乏根本改善，預期市場全面復甦仍需要一段時間，路勁今年仍保持謹慎態度，考慮今年及未來數年還貸資金需求及市場不確定風險，拿地決策將更審慎。

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