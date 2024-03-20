中華煤氣（0003）常務董事黃維義在今日舉行的業績簡布會上表示，今年集團在港有加價壓力，並要應付管網投資及氫氣項目投資。他們希望今年在港於工商業活動慢慢恢復下，加上市民經過一輪北上後留港消費，最終帶動集團今年在港售氣增加1%。
商務總監—香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光補充，集團在兩年前加價後，在面對通脹及增聘人手遇到困難下，為要保障供氣安全同時，亦要投入不少資本開支下，因此會考慮加價事宣。在考慮加價前，集團會考慮做好節能、減少花費，並會平衡股東、客戶及公司的利潤，繼而會和政府去討論。
在股民長期關注的派紅股問題方面，集團執行董事暨首席財務總裁楊磊明指出，希望集團日後表現越來越好時會做到，只是在目前因應經濟環境及情況，未有能力派送紅股。但是集團有意維持每年分紅65億元。若將來業績越來越好，不排除會提高分紅金額。
至於將來在推動綠色產品如綠色甲醇、綠氫、氫化植物油（HVO）及可持續航空燃料（SAF）方面，黃維義稱，集團最近與申能合作共建綠色能源投資平台，可借助煤氣現有在內蒙的10萬噸綠色甲醇，供應目前上海每年6萬噸綠色甲醇的需求，有剩餘產品可外銷。展望到2026年上海一地的綠色甲醇需求會增至8萬噸。另他們亦有和申能在上海周邊地區物色建廠空間。在香港方面，他們在推動氫能發展上，除了和城巴合作，亦見到建築工地有需求並有待開發，料不會涉及大的投資。目前公司在港使用天然氣及石瑙油生產出來的儘管是灰氫，但是他指出，整體而言集團生產速客戶消費，亦只佔全港碳排放低至5%，因此已經接近綠色狀態。但是他們將來會在開發綠氫，及推動2050年零排放方面，進行研究。
內地業務發展方面，黃維義指出，內地的經濟增長不及預期，影響所及不限於集團旗下港華智慧能源，亦影響到內地四大城市燃氣集團。不過，他相信隨著內地推動燃氣由去年每年燃氣4000億立方米，增至2040年的7000億立方米，加上城鎮化發展，料保持需求。只是在近年內房遇到現金流問題，影響到集團的開戶費收入。集團在採購氣源方面，已經成立燃氣辦直接向「三桶油」採購，並在上年從海外採購LNG約8萬噸，減省了3000萬元成本。他們將來會繼續留意LNG的走勢及減省購氣成本的空間。
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