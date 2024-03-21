高資產淨值港人的旅遊開支平均比其他受訪者高逾2倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米芝蓮星級餐廳進餐，反映較著重旅遊質素。同時，受訪者預期今年平均外遊8次以上，較疫情前2019年的7次及2023年6.7 次的實際旅遊次數分別增加20%及24% 。

在旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。34%受訪者偏好一家大細的家庭旅遊，31%則喜愛獨自旅遊，其餘則有24%選擇情侶及夫妻旅遊、8%選擇與朋友旅遊及3%選擇與雙親旅遊。

而在95%愛賺飛行里數的受訪者中，64%表示透過信用卡日常消費及銀行產品賺取飛行里數，只有31%透過飛行賺取。

調查亦指出 84%受訪者認為優先辦理登機手續及貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要，其中 36%極為重視航空公司的貴賓候機室，略高於快速安檢及出入境檢查的35%、優先辦理登機手續及優先登機的33%、機場接送的31%及行李託運及送遞服務的28%。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡表示，香港經濟持續復蘇，在成功的業務策略下，渣打高端客群業務有強勁增長。

去年，該行增加了近10萬名渣打「優先理財」新客，按年增加超過一倍。為這群客戶追求更高層次的旅遊及理財體驗而設的渣打國泰Mastercard，發卡量亦顯著上升，當中優先理財客群的海外消費金額增長超過兩倍半。該行會繼續強化高端客群業務策略，透過專屬的服務及禮遇，成為高端客群理財及消費的銀行首選。

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