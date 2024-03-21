計算其他短期波動性較大的損益表項目，和不屬於日常營運收支的一次性重大項目，平保去年純利按年降22.8%至856.65億元。拖累營運利潤主要為資產管理業務，該分部歸母營運虧損207.47億元，相對去年同期錄22.92億元，而壽險、產險和銀行三大核心業務，歸母利潤亦按年減少2.8%至1409.13億元。

平保壽險計算新業務價值的首年保費，按年增加38.9%至1657.84億元，新業務價值率按年減5.4個百分點至18.7%，以可比口徑比較則按年跌0.5個百分點至23.7%。產險指標綜合成本率按年升1.1個百分點至100.7%，出現承保虧損，其中綜合費用率按年升0.9個百分點至29.2%，綜合賠付率升0.2個百分點至71.5%，去年產險保險服務收入3134.58億元，按年增長6.5%。

險資投資方面，去年綜合投資收益率為3%，按年升0.5個百分點，撇除資產公平值影響的淨投資收益率為4.2%，按年下跌0.5百分點。總投資收益為1238.99億元，按年增32.8%。

截至去年底，平保保險資金投資組合中，不動產投資餘額為2039.87億元，在總投資資產中佔比4.3%，投資以物權投資為主，包含直接投資及以項目公司股權形式投資的持有型物業，採用成本法計量，在不動產投資中佔比78.4%，主要投向優質商業辦公、物流地產、產業園、長租公寓等收租型物業，以匹配負債久期，歷史業績穩，此外債權投資佔比17.3%，其他股權投資佔比為4.3%。

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