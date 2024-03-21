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李澤鉅：樓市下跌機會比上升會低些

近期政府撤銷樓市辣招，雖然有人詬病政府出手遲，但是長江實業（1113）主席李澤鉅指出，這好過不撤，並且已見樓市有些起色。他說，隨著撤辣，加上市場正醞釀減息，經濟亦有些復蘇，他形容：「樓市下跌機會比上升會低些」，他不諱言，已見不少人覺得目前值博率高。

他又反駁長實近年少參與投地之說，並謂近年前後累計投得8幅發展用地，涵蓋啟德、元朗、錦田、土瓜灣及衙前圍，同時亦有在英國投資酒吧及社區房屋項目。雖然去年度長實售樓方面收益較少，但是他們避過了高位摸頂入貨，並且將淨負債率降至約3%左右，加上早年購入不少公用事業及收租項目提供經常性收益，因此致今時今日他們有條件在不影響財政健康下，有能力出擊購地，並有能力很快減債。他更說：「我相信整個投資界都是預期今年的物業發展盈利會比之前有差距。如果我們在4、5年前地價高峯時買入很多地皮，長實今日的負債比率不可能是3%，更會是持有不少賬面值高於市價的項目。我認為今年是一份OK的業績。」

他強調，長實最可貴之處在於無論何時都做到有選擇，無論何時奉之為集團的左右銘。至於繼去年震撼價推出新盤親海駅之後，會否再用同一招數推黃竹坑新盤Blue Coast，他謂兩盤無論位置及地位均不同，難以直接比較。

在當前市況下，他說，長實無論在投地或補地價，均會計好回報，只要在環顧環球市場下香港項目的回報可行，加上香港是他們的家並有感情，都會去參與。集團自2022年度錄得淨現金，在較早前購入這麼多土地後，銀行結餘仍有逾400億元。

至於集團旗下的中環長江中心二期幾近完成興建，李澤鉅稱，雖然寫字樓市道並不容易，但是以項目具標誌性及擁有維港海景，將會為集團帶來經常性收入及長期升值能力。同時，他們在租務組合亦會分散投資，例如在此前投資英國社會房屋，便是一例，有助組合平衡。

酒店業務方面，他說，集團較大比例為長租房，一向有高的出租率，隨著疫情後，加上增加自由行城市，他相信會有助日租客房表現。去年酒店及服務套房業務的收入更達到15億元，比2022年多增1.7倍。另集團和長江基建（1038）均有不少共同公用事業及基建投資，該等資產均屬受監管之列，因此回報多為可預算。同時包括歐洲的ista及加拿大Reliance Comfort等生意，按當地貨幣計算，已進入10億元以上收入之列，經營可持續能源業務的EDL亦錄得增長。在長建坐擁130億元資金下，負債率處於低水平時，參與投資時，和長實會多了夾份的機會。

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