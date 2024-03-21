他指，政府要下決心去處理問題，保障交樓﹔但不認為政府會幫助出現風險的內房，因數字太龐大，在市場主導下亦難以幫助。現時內地經濟增長疲弱，失業率高企等都令到消費更審慎，加上樓市供應量太大，認為瑞房去年仍能維持盈利，並以內部資源償還高達115億元債務已不易。

羅康瑞指，認為今次市場調整及整合尚需要兩至三年時間，但上海仍然具吸引力，投資機會仍多。公司雖然會比較保守審慎，但仍會積極物色機會，因市場很多很好的機會主動接洽瑞房，包括開發及城市更新，但公司會審慎選擇，包括是否配合公司發展方向，項目是否能幫助地方未來發展需要等。

管理層則指，上海的高端住宅市場仍具韌性，在過去調整期間，雖然中國樓市分化比較明顯，但2022年至2023年的深度調整中，其餘一線城市銷售量比2021年跌25至35%，上海只是跌了14%，故會合理地舖排翠湖天地六期等項目入市。

財務方面，集團表示會與過往一致，短期內預計不會有很多資本支出及新投資，維持保守策略，尋求更多元化、不同渠道的融資資源，如過去已發行在岸商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）及出售非核心資產等，今年亦會陸續有新計劃以加大融資渠道。

截至去年底，集團的人民幣及外幣借款的比例，已由2022年分別佔25%及75%，調整至45%及55%，今年會繼續加大人民幣借款，以減低外匯風險。而去年不計及新融資、費用成本等的利息成本亦處6厘以下。

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