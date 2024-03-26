袁淑琴稱，女性職場指數是一個為僱主披露女性職場代表性、政策和實踐的專設整合平台，是一個認證基制，可以對 ESG 投資社群以及公司的客戶和潛在人才庫進行認證，促進公司的可持續發展。

袁淑琴補充，她相信香港是一個理想的始點，帶領亞洲其他地區在這方面的發展。WWi歡迎亞洲所有僱主加入，透過分享最佳實踐來提高意識並加速促進女性在職場的代表性，改善職埸氛圍及展示僱主逐年進步的進程。

中電集團人力資源總監（集團組織及人才發展）陳尹碧琪表示，中電集團作爲《女性職場指數》的創始成員之一，一直致力於建立多元共融的職場環境 ，令女生和男生一樣，能發揮所長。希望WWi可以實現更美好的職場環境和可持續經濟發展。

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