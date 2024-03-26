亞洲爲追蹤女性在職場的代表性和實踐而編製的《女性職場指數（WWi）今天在香港推出，公開資料庫目前包含250 多家各行業上市公司和跨國公司女性員工在機構内的代表性和相關措施，資料將在 2024 年 5 月開始在 WWi 網站上陸續公開發布。WWi創辦人兼行政總裁袁淑琴表示，目前亞洲的出生率處於低水平，且人口急速老化，威脅著整個亞洲社會的延續，WWi旨在可以改善當前不利於女性兼顧家庭和工作的職場環境，呼籲僱主採取行動，促進社會的可持續發展。
袁淑琴稱，女性職場指數是一個為僱主披露女性職場代表性、政策和實踐的專設整合平台，是一個認證基制，可以對 ESG 投資社群以及公司的客戶和潛在人才庫進行認證，促進公司的可持續發展。
袁淑琴補充，她相信香港是一個理想的始點，帶領亞洲其他地區在這方面的發展。WWi歡迎亞洲所有僱主加入，透過分享最佳實踐來提高意識並加速促進女性在職場的代表性，改善職埸氛圍及展示僱主逐年進步的進程。
中電集團人力資源總監（集團組織及人才發展）陳尹碧琪表示，中電集團作爲《女性職場指數》的創始成員之一，一直致力於建立多元共融的職場環境 ，令女生和男生一樣，能發揮所長。希望WWi可以實現更美好的職場環境和可持續經濟發展。
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