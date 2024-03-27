文章日期：2024年3月27日 15:03
滬深三大指數午後向下，逾4700股下跌，全天成交8889億元人民幣（下同），較昨天縮量672億元。
滬指跌穿3000點，以日中低位收市，收報2993點，跌38點或1.26%，成交額3762億元。
深證成指同以日中低位收市，收報9222點，跌226點或2.4%，成交額5126億元。
創板指收報1789點，跌51點或2.81%。
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