滬指跌穿3000點，以日中低位收市，收報2993點，跌38點或1.26%，成交額3762億元。

深證成指同以日中低位收市，收報9222點，跌226點或2.4%，成交額5126億元。

創板指收報1789點，跌51點或2.81%。

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