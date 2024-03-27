匯豐環球研究認為，港交所建議設立庫存股，可以令上市公司更容易管理資產，庫存股可以轉換成員工持股計劃或可轉換債券。另一方面，港銀面對負面的貸款及風險加權資産(RWA)的增長，導致資本過剩，有關庫存股措施可能鼓勵更多銀行進行回購操作。該行認為中銀有更多資本管理的潛力，不排除其會提高股息率或啟動回購。

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